Последние новости о заболеваемости COVID-19 в нашей стране

К 4 июня 2021 года число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 172,9 с лишним миллиона.

Коронавирус в России: последние новости

По данным на 04.06.2021, в РФ зарегистрировано5 108 129 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе за последние сутки поставлено 8 947 диагнозов "COVID-19". Вылечить специалистам удалось 4 720 512 пациентов, умерли 123 037 человек.

Большинство умерших – люди пожилого возраста, у которых, кроме коронавируса, имелся целый ряд других заболеваний.

Эпидемия COVID-19 началась в России в марте 2020 года. Чтобы ограничить распространение инфекции, президент Владимир Путин объявил нерабочими апрель и начало мая. Это не коснулось сотрудников продуктовых магазинов, аптек и предприятий, производящих товары первой необходимости. Также были приняты меры для поддержки населения.

С 12 мая в стране завершился период нерабочих дней. Однако в дальнейшем Владимир Путин поручил главам субъектов принимать самостоятельные решения по режиму самоизоляции, карантину и иным ограничениям.

В сентябре 2020 г. рост заболеваемости коронавирусом в РФ вновь усилился, в связи с чем в регионах опять вернули строгий масочный режим. В частности, в Подмосковье до 7 ноября закрыты музеи и выставки, а спортивные соревнования разрешено проводить только без зрителей. В Санкт-Петербурге сокращено время работы ресторанов.

Коронавирус в Москве

По данным на 04.06.2021, в Москве COVID-19 выявили за весь период у 1 192 174 жителя, из них за последние сутки – у 2 817. В общей сложности, в столице умерли 20 352 человека с диагностированным коронавирусом. Полностью поправились после лечения 1 072 425 человек.

Чтобы уменьшить число новых пациентов с коронавирусом, в марте 2020 г. власти города попросили всех работодателей организовать работу сотрудников на дому, если это возможно. Также был временно отменен бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и учащихся, закрыты все магазины, кроме продуктовых, парки, рестораны и другие общественные места.



Ужесточили весной и режим самоизоляции: всех жителей столицы обязали находиться на домашнем карантине. С 15 апреля на улицу стало можно выходить только со специальным пропуском, но это не касалось походов в магазины, аптеки, чтобы выбросить мусор и погулять с собакой.

Режим самоизоляции и цифровые пропуска в Москве отменили с 9 июня, масочный режим при этом сохранялся. Работа общественных заведений и учреждений возобновлялась поэтапно: в конце июня открылись рестораны, ЗАГСы, детские сады, затем с 13 июля возобновили работу образовательные учреждения, парки культуры, аттракционы. С 1 августа в Москве вновь открылись театры, кинотеатры и концертные залы. При этом заполнять помещения зрителями разрешили не больше, чем наполовину.

В конце сентября в Москве начался рост заболеваемости коронавирусом. Всех школьников отправили на двухнедельные каникулы. С 19 октября занятия возобновились, но для учеников 6-11 классов в дистанционном режиме. Решения о работе вузов принимает администрация учебного заведения.

Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома. Их социальные карты на проезд в общественном транспорте временно заблокированы. Работодатели в обязательном порядке должны отправить на удаленку не менее 30% сотрудников.

вакцина от коронавируса

В середине августа в России зарегистрировали и запустили в производство первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V". Первыми прививку получили "группы риска" – правоохранители, водители, учителя и т.д. Вакцинирование объявлено добровольным.



В сентябре 2020 г. центр "Вектор" зарегистрировал вторую отечественную вакцину "ЭкоВакКорона". Разработчики заявляют о ее безопасности для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

1 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко признал, что в 17 регионах страны свободного коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 осталось менее 5%. Наиболее тревожная ситуация в Санкт-Петербурге и Калининградской области.