Правоохранители прикрыли незаконную лавочку

Областные стражи порядка нагрянули в подпольный игорный клуб, расположенный в Химках, Московская область.



В результате спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли покерные фишки, игральные карты, а также стол для игры в покер.

Незаконное заведение находилось в нежилом помещении на одной из улиц подмосковных Химок.

Также стражи порядка схватили организатора преступной деятельности – 35-летнего москвича, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".