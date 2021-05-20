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Областные стражи порядка нагрянули в подпольный игорный клуб,
расположенный в Химках, Московская область.
В результате спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли покерные фишки, игральные карты, а также стол для игры в покер.
Незаконное заведение находилось в нежилом помещении на одной из улиц подмосковных Химок.
Также стражи порядка схватили организатора преступной деятельности – 35-летнего москвича, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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