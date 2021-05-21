Выпивавших у Вечного огня хулиганов схватили в Можайске

Мужчины решили "культурно отдохнуть" у символа Великой Победы

Вопиющий случай произошел в подмосковном Можайске. Двое особо одаренных местных жителей присели опрокинуть стакан и поужинать у мемориала Вечный огонь. Хулиганов уже схватили стражи порядка.

Инцидент случился у культового места, расположенного на Климентьевской улице. Там двое мужчин решили погреться и побеседовать под алкогольные напитки и закуску. Хулиганами оказались двое местных в возрасте 38 и 40 лет, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, накануне в подмосковных Химках обнаружили подпольный игорный клуб. Правоохранители уже прикрыли незаконную лавочку.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

игорь
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а выпили если бы у другого памятника схватили бы их или нет?
а ведь они последние рожденные в СССР и тем просто протестовали против того что у них страну украли СССР и против того что все Рожденные в СССР не имеют уже никакой морали и чести
ведь вы рожденные в СССР свою страну ПРОПИЛИ даже не у вечного огня)
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