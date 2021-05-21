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У "Аэрофлота" произошел массовый сбой в работе. Из-за этого возможны проблемы с регистрацией и вылетом самолетов.
Сбой произошел по вине поставщика ИТ-услуг, сообщает РБК. Представители авиакомпании попросили пассажиров внимательно следить за обновлениями в расписании и информации на табло аэропортов.
Сейчас в Шереметьево уже было задержано более 110 рейсов "Аэрофлота", следует из информации "Яндекс.расписания".
Ранее стало известно, что "Аэрофлот" отменил полеты в Турцию до конца июня.
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