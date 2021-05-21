Полиция устанавливает обстоятельства

Двое сотрудников СОБР Росгвардии погибли в Мурманской области. Об этом стало известно сегодня, 21 мая.

Информация поступила в СМИ от управления службы по Мурманской области. Ведомство начало проверку вместе со Следственным комитетом.

В настоящее время данные об обстоятельствах инцидента неизвестны. В региональном управлении Росгвардии выразили соболезнования в связи с гибелью правоохранителей.

Как отмечает РИА "Новости", семьям погибших окажут необходимую помощь.