Двое сотрудников СОБР погибли в Мурманской области

Полиция устанавливает обстоятельства

Двое сотрудников СОБР Росгвардии погибли в Мурманской области. Об этом стало известно сегодня, 21 мая.

Информация поступила в СМИ от управления службы по Мурманской области. Ведомство начало проверку вместе со Следственным комитетом.

В настоящее время данные об обстоятельствах инцидента неизвестны. В региональном управлении Росгвардии выразили соболезнования в связи с гибелью правоохранителей.

Как отмечает РИА "Новости", семьям погибших окажут необходимую помощь.

Егор МАЛКОВ

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