Летчики катапультировались: в Крыму случилось ЧП с истребителем

Система катапультирования сработала нештатно

ЧП произошло в пятницу вечером на аэродроме Саки в Крыму. У истребителя Су-30СМ, который готовился к взлету, нештатно сработала система катапультирования.

К счастью, все обошлось. Оба летчика живы – об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО. Во время катапультирования истребитель был на земле, говорится в сообщении.

Между тем источник "Интерфакса" заявил, что  в результате ЧП пострадал техник.

"Оба летчика живы, но техник с ожогами",

рассказал собеседник агентства.

О причинах случившегося пока не сообщается.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость241022
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Гость231008
они погибли не в бою, дебил.
ты когда на самолете летишь тоже наверное полные штаны накладываешь ?
хотя куда ты можешь лететь на самолете. если только во сне
Кто погиб ? Что ты знаешь о военных лётчиках, кретин? Ты и понятия не имеешь об этой профессии.Только и умеешь бред писать.
Гость234963
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Гость244204
Тебе напомнить как вас жгли в котлах второй мировой ? А может вспомнишь как бородатые обезьяны расстреливали вас в Грозном ? Забыл ? Ну это ... Ромзан может повторить
Итог всего этого сам разглядишь? Али кастрюля мозг сдавила?
Гость234963
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Гость244204
Ага. Сколько там - 12 авианосцев. А у вас сколько авианосцев ? 0,4 ? :))))))
Посмотри на карту земного шара. И к чему нужны авианосцы государству с территории которого современная авиация может достать до любой точки мира? Да и папуасов завоёвывать пока никто не собирается.
Гость244460
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Влад
Именно поэтому поэтому укропы бомбят своих граждан на востоке украины!
До этих растленных еще не скоро дойдёт , что ЛНР и ДНР не хотят иметь ничего общего с неудачниками, которым сделали революцию, уже и денег дали, а они опять таких же воров, клоунов, кондитеров, боксёров, прачек и прочих дегенератов в парламент напустили.
Влад
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Гость244094
<цензура>"ительное оружие у России- корабль, авианосцем кузю стыдно назвать, самолёты скидывает в море, самолёты вообще лётчиков выкидывают, техника умней человека ну не хочет воевать железо. Когда уже до живых дебилов дойдёт что воевать вредно для здоровья.
Именно поэтому поэтому укропы бомбят своих граждан на востоке украины!
Влад
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Гость244204
Ага. Сколько там - 12 авианосцев. А у вас сколько авианосцев ? 0,4 ? :))))))
Ну вот зачем России много Авианосцев? Россия не мечтает завоевывать другие страны тем более за океаном, У России нет далеких Анклавов.
Гость244204
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Каклы традиционно сосут.
Ну у скакуасов в котлах под дебальцево просто мясо ))
Тебе напомнить как вас жгли в котлах второй мировой ? А может вспомнишь как бородатые обезьяны расстреливали вас в Грозном ? Забыл ? Ну это ... Ромзан может повторить
Каклы традиционно сосут.
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Гость244224
У России новое секретное оружие. В роли боезапаса - ЖИВЫЕ ЛЕТЧИКИ.
Ну у скакуасов в котлах под дебальцево просто мясо ))
Каклы традиционно сосут.
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Гость244094
<цензура>"ительное оружие у России- корабль, авианосцем кузю стыдно назвать, самолёты скидывает в море, самолёты вообще лётчиков выкидывают, техника умней человека ну не хочет воевать железо. Когда уже до живых дебилов дойдёт что воевать вредно для здоровья.
Ну до дибилов укоскакуасов не доходит, и что ?
Каклы традиционно сосут.
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Гость244204
Ага. Сколько там - 12 авианосцев. А у вас сколько авианосцев ? 0,4 ? :))))))
Ога... У тебя 55 авианосцев. я уже боюсь!
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