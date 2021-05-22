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ЧП произошло в пятницу вечером на аэродроме Саки в Крыму. У истребителя Су-30СМ, который готовился к взлету, нештатно сработала система катапультирования.
К счастью, все обошлось. Оба летчика живы – об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО. Во время катапультирования истребитель был на земле, говорится в сообщении.
Между тем источник "Интерфакса" заявил, что в результате ЧП пострадал техник.
"Оба летчика живы, но техник с ожогами",
– рассказал собеседник агентства.
О причинах случившегося пока не сообщается.
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