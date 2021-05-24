Супруг лежал перед лобовым стеклом на протяжении 10 километров

На дороге в Ленинградской области случилось необычное происшествие. Женщина провезла мужчину по трассе на капоте машины. Очевидцы сняли это на камеру.

Запись накануне вечером поместили во "ВКонтакте". На ней видно, как женщина садится за руль. В это время к автомобилю подбегает мужчина и пытается открыть дверь у соседнего с водительским места, но тщетно.

Машина трогается. Не ставший пассажиром человек бросается вслед, обгоняет ее и, не сумев остановить, взбирается на капот.

Автомобиль выезхал со двора и вышел на трассу, ведущую из Красного Села. Что было дальше, через 10 км, в Яльгелево, куда проследовала дама, не сообщается.

За рулем машины находилась жена того, кто был на капоте. Все случилось после ссоры.

Мужчина не смог остановить разозленную супругу. Машина везла его, обгоняя автобусы, на большой скорости, пишет Life, ссылаясь на данные полиции.