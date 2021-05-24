В Подмосковье изловили укравшую 440 тонн лука женщину

Владелец товара потерял 3,3 миллиона рублей

Женщина выманила у предпринимателя  440 т лука. Мошенницу, согласно информации Главного управления Министерства внутренних дел региона, уже поймали, 

Обратившийся в полицию Домодедово предприниматель из Нижегородской области сообщил, что ему позвонила дама и, назвавшись сотрудницей правоохранительных органов, заявила о знакомстве с его партнером. Затем она сказала, что может помочь с доставкой и продажей товара в Московском регионе, отметили в ведомстве. 

Мужчина согласился. Оказавшийся у нее лук женщина продала, а деньги взяла себе. Владелец товара потерял 3,3 млн руб., уточнили в ГУ МВД по Московской области.

Оперативники нашли мошенницу быстро. Возбуждено уголовное дело. Даму арестовали, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее в Подмосковье изловили укравшего посылку с более чем 1 млн руб. таксиста. Несколько десятов тысяч вор успел потратить.

Полина ДОРОЖКИНА

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