Разбился один из старейших байкеров России

Ему было 83 года

Появилась информация о гибели Валерия Ивашкина – известного байкера из подмосковного города Мытищи. В народе его прозвали "дедом".

Сообщается, что Ивашкин разбился на своем мотоцикле. Трагедия произошла накануне, 24 мая.

На записи видеорегистратора, попавшей в Сеть, видно, что водитель белого автомобиля резко начал перестраиваться в левый ряд. В это время по данной полосе ехал байкер. Чтобы избежать столкновения, Валерий Дмитриевич принял решение уйти влево. Однако там его ждало препятствие в виде еще одной иномарки. В итоге он въехал в разделительное ограждение. Полученные Ивашкиным травмы были несовместимы с жизнью, передает "Вести.ru". 

Представители сообщества "Мото Мытищи" ВКонтакте сообщили – Ивашкина похоронят 26 мая на Волковском кладбище. Также они напомнили, что 83-летний Валерий Дмитриевич был одним из старейших байкеров в России. За руль мотоцикла он сел, когда ему было всего 13. 


Анастасия ГОРЮНОВА

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