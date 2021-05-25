Ему было 83 года

Появилась информация о гибели Валерия Ивашкина – известного байкера из подмосковного города Мытищи. В народе его прозвали "дедом".

Сообщается, что Ивашкин разбился на своем мотоцикле. Трагедия произошла накануне, 24 мая.

На записи видеорегистратора, попавшей в Сеть, видно, что водитель белого автомобиля резко начал перестраиваться в левый ряд. В это время по данной полосе ехал байкер. Чтобы избежать столкновения, Валерий Дмитриевич принял решение уйти влево. Однако там его ждало препятствие в виде еще одной иномарки. В итоге он въехал в разделительное ограждение. Полученные Ивашкиным травмы были несовместимы с жизнью, передает "Вести.ru".

Представители сообщества "Мото Мытищи" ВКонтакте сообщили – Ивашкина похоронят 26 мая на Волковском кладбище. Также они напомнили, что 83-летний Валерий Дмитриевич был одним из старейших байкеров в России. За руль мотоцикла он сел, когда ему было всего 13.



