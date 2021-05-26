Во время выборов президента в Сирии прогремел взрыв

Во время выборов президента в Сирии прогремел взрыв
Фото: Ministry of Foreign Affairs of R/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
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Инцидент произошел у избирательного участка

В сирийском городе Дераа, который находится на юге страны, прогремел взрыв. Об этом стало известно сегодня, 26 мая.

Известно, что в Сирии проходят президентские выборы. Как отмечает источник, взрыв прогремел у одного из избирательных участков, передает РИА "Новости".

По информации агентства, инцидент произошел на Площади 16 октября.

Ранее в российском МИД заявляли, что боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) готовят в САР провокацию с использованием отравляющих веществ при участии членов "Белых касок" против мирных граждан.

Егор МАЛКОВ

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