Инцидент произошел у избирательного участка

В сирийском городе Дераа, который находится на юге страны, прогремел взрыв. Об этом стало известно сегодня, 26 мая.

Известно, что в Сирии проходят президентские выборы. Как отмечает источник, взрыв прогремел у одного из избирательных участков, передает РИА "Новости".

По информации агентства, инцидент произошел на Площади 16 октября.

Ранее в российском МИД заявляли, что боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) готовят в САР провокацию с использованием отравляющих веществ при участии членов "Белых касок" против мирных граждан.