Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Резонансное событие произошло сегодня в российской столице. Стражи порядка схватили своего коллегу, руководителя отдела вневедомственной охраны Росгвардии. По имеющимся данным, Сергея Воробьева подозревают в преступном использовании своего положения.
26 мая судебные эксперты одного из столичных судов приняли решение арестовать подозреваемого. Росгвардеец проведет в неволе два месяца. Далее его судьбу решит соответствующая инстанция.
Задержанный заведовал департаментом по внедрению инноваций в деятельность охранного ведомства, пишет РИА "Новости".
Как отмечает телеканал "360", также сегодня был схвачен его заместитель Александр Швецов.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства