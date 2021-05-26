В Москве арестовали высокопоставленного офицера Росгвардии

Правоохранителя обвиняют в злоупотреблении положением

Резонансное событие произошло сегодня в российской столице. Стражи порядка схватили своего коллегу, руководителя отдела вневедомственной охраны Росгвардии. По имеющимся данным, Сергея Воробьева подозревают в преступном использовании своего положения.

26 мая судебные эксперты одного из столичных судов приняли решение арестовать подозреваемого. Росгвардеец проведет в неволе два месяца. Далее его судьбу решит соответствующая инстанция.

Задержанный заведовал департаментом по внедрению инноваций в деятельность охранного ведомства, пишет РИА "Новости".

Как отмечает телеканал "360", также сегодня был схвачен его заместитель Александр Швецов.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей