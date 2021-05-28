Последний случай произошел на реке Лене в Иркутской области

За последние несколько дней в России трижды произошел разлив нефтепродуктов. Так, вдобавок к предыдущим, 28 мая загрязнение произошло на реке Лена в Приангарье.

Как сообщает РИА "Новости", при загрузке танкера дизельным топливом произошел незначительный разлив нефти. Точные объемы разлившейся нефти пока неизвестны, но последствия уже устраняют.

Также разлив нефти произошел в Черном море у побережья Туапсе Краснодарского края. Изначально тревогу забили местные жители, которые начали обсуждать в социальных сетях, что с 24 мая у побережья стоит едкий химический запах.

Как выяснилось позднее, нефтепродукты попали в море из глубоководного выпускного канализационного коллектора. Изначально предполагалось, что черное золото загрязнило море из-за неудачной заправки судна.

После была инициирована операция по ликвидации последствий ЧП. В регионе был объявлен режим повышенной готовности.

Еще один регион, пострадавший от разлива нефти – это Республика Коми, где 11 мая примерно 100 тонн нефтесодержащей жидкости попало в воду и грунт. Причиной стала авария на трубопроводе компании "Лукойл".

Тревогу забили после того, как река Колва покрылась радужной пленкой. В результате проверки было установлено, что площадь загрязненных земель составила порядка 1,3 гектара. Из 100 пролитых тонн нефтесодержащего продукта 9 попало в реку.