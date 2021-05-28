Обстоятельства произошедшего устанавливаются

В подмосковном городе Руза загорелся частный дом. Инцидент произошел на Красной улице.

После того, как возгорание было локализовано, на месте происшествия обнаружили тела троих людей, передает пресс-служба регионального ГСУ СКР.

Жертвами пожара стали мужчины. Предположительная причина трагедии кроется в неосторожном обращении с огнем.

Следователи продолжают выяснять, что повлекло за собой трагедию, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о том, что в Иркутской области сгорела треть деревни.