250 упаковок: в Подмосковье у пассажира в иномарке нашли наркотики

Общий вес запрещенного вещества составил 100 граммов

В Подмосковье у мужчины нашли 250 упаковок наркотика. Информация об этом поступила из областного главка МВД.

Это произошло в Мытищах. Сотрудники ФСКН и гаишники остановили на дороге иномарку, в которой пассажиром ехал подозреваемый в незаконном хранении наркотиков, ранее судимый, добавили в ведомстве.

У него при себе оказались 250 пакетиков с неким порошком. В ходе экспертизы установлено. что это метедон. Его общий вес составил 100 г, уточнили в ГУ МВД по Московской области.

Заведено уголовное дело. Мужчина, у которого обнаружены наркотики, арестован, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее в подмосковных Люберцах  полицейские задержали двух наркоторговцев. В квартире одного из них нашли 500 г амфетамина.  

Полина ДОРОЖКИНА

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