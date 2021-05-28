Инцидент произошел в Реутове

Быстрая реакция и отвага медика позволила избежать страшной трагедии в Московской области. Фельдшер "скорой" Евгений Хомутов спас жизни детей, которые чуть не захлебнулись в местном пруду.



В подмосковном Минздраве сообщили, что медработник прогуливался вместе со своим ребенком неподалеку от водоема. В какой-то момент мужчина заметил двух девочек, которые тонули. Ни секунды не раздумывая, россиянин бросился в воду и вытащил детей.

Позже Евгений подчеркнул, что не видит в своем поступке никакого героизма. Каждый должен в подобной ситуации бросаться на выручку, передает слова фельдшера интернет-издание "Подмосковье сегодня".