Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
В Стамбуле произошло ЧП в проливе Босфор. Там перекрыто движение из-за танкера с нефтью. Об этом сообщают местные СМИ.
У судна RAVA поломалось рулевое управление. В результате танкер начало уносить к суше, к кварталу Еникёй. Спасателям чудом удалось избежать катастрофы – быстро прибывшие буксиры береговой охраны остановили судно всего за 300 метров до берега.
Как пишет РИА "Новости", движения нет в обе стороны пролива.
Напомним, в марте в Суэцком канале также произошло ЧП. Тогда танкер сел на мель. Контейнеровоз Ever Given перекрыл движение по пути, обеспечивающему 10% мировой торговли, почти на неделю. После чего власти Египта выставили компании судовладельцу счет в 900 млн долларов в качестве компенсации за ущерб.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства