Суда не могут двигаться в обе стороны

В Стамбуле произошло ЧП в проливе Босфор. Там перекрыто движение из-за танкера с нефтью. Об этом сообщают местные СМИ.

У судна RAVA поломалось рулевое управление. В результате танкер начало уносить к суше, к кварталу Еникёй. Спасателям чудом удалось избежать катастрофы – быстро прибывшие буксиры береговой охраны остановили судно всего за 300 метров до берега.

Как пишет РИА "Новости", движения нет в обе стороны пролива.

Напомним, в марте в Суэцком канале также произошло ЧП. Тогда танкер сел на мель. Контейнеровоз Ever Given перекрыл движение по пути, обеспечивающему 10% мировой торговли, почти на неделю. После чего власти Египта выставили компании судовладельцу счет в 900 млн долларов в качестве компенсации за ущерб.