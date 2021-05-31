Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Авиаперевозчик Ryanair опять попал в историю. На этот раз лайнер
печально известной компании вынужденно посадили в Берлине. Причиной экстренных
мер стала угроза подрыва бомбы.
Самолет следовал по маршруту Дублин – Краков. Из-за опасности взрыва борт посадили в немецкой столице, где провели тщательный осмотр. В итоге никакой бомбы обнаружено не было. В целях безопасности всех пассажиров экстренно эвакуировали, пишет Bild Zeitung.
Напомним, аналогичная история с самолетом Ryanair привела к серьезным проблемам в Белоруссии. Минск обвинили в незаконных действиях, после ряд государств отказался пользоваться воздушными путями Республики. При этом, по данным прессы, российские авиакомпании также начали облетать соседнюю страну.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства