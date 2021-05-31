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Правоохранительные органы задержали в Московской области троих человек, которых подозревают в совершении краж в одном из частных домов. Об этом сообщили в главке регионального МВД.
Согласно приведенным данным, преступники проникали в дома, взламывая пластиковые окна. Сумма похищенного превысила 1 миллион рублей.
В ведомстве отметили, что злоумышленники похищали не только деньги, но и ювелирные изделия. В настоящее время полиции удалось установить их причастность к двум кражам, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В ходе обыска у задержанных обнаружили часть похищенного, а также балаклаву. Возбуждено уголовное дело о краже, отмечает ГУ МВД по Подмосковью.
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