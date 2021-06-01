Два иранских летчика погибли при ЧП с F-35

Система катапультирования оказалась неисправной и привела к трагедии

Страшное происшествие случилось в Иране. Из-за поломки системы катапультных кресел погибли два местных летчика.

Катапульта внезапно вышвырнула несчастных иранцев из самолета местного производства F-5. При падении летчики получили несовместимые с жизнью травмы, пишет РИА "Новости".

Печальное событие произошло 1 июня утром на базе Дизфуль.

Примечательно, что за минувшие два месяца это уже второй инцидент с незапланированным срабатыванием катапульт на военных самолетах Ирана.

Ольга ФЕДОРОВА

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