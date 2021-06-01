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Правоохранительные органы проведут проверку по факту халатности в отношении медицинского персонала одной из больниц Подмосковья. Причиной стала ошибка сотрудников медучреждения, которые выдали родственникам на захоронение чужой труп.
Сам мужчина оказался жив и в настоящее время находится в больнице, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 293.1 УК РФ ("Халатность"). Следствие намерено допросить родственников пациента и сотрудников медучреждения, а также изучить необходимые медицинские материалы, сообщается на сайте главка Следственного комитета по региону.
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