Токио требует денег от Москвы

Печальная история столкновения российского траулера "Амур" с японской рыболовецкой шхуной получила неожиданное продолжение. В прессе появилась информация, что суд Японии решил задержать наше судно.



Все дело в том, что в Стране восходящего солнца считают себя вправе получить денежную компенсацию от российской стороны. При этом решительно настроенные японцы перешли к весьма радикальным мерам. Местные издания пишут, что судно задержано в качестве залога компенсационных выплат.

В свою очередь, российская сторона не признает свою вину в смертельной аварии на море. Резонансное дело рассматривается на высоком уровне. К отстаиванию интересов России подключился наш генконсул в Саппоро Сергей Марин, пишет РИА "Новости".

Дипломат сумел получить информацию от членов экипажа отечественного траулера. С его слов выходит, что на капитана судна и его помощника пытаются давить. Власти Японии хотят "выбить" из них признательные показания с тем, чтобы выставить Российскую Федерацию виновной в произошедшем.

При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что никаких доказательств того, что именно действия россиян привели к трагическому исходу, нет. Несмотря на это, Япония всерьез настроена требовать у нашей страны компенсации.

Ранее "Утро.ру" опубликовало видеоролик страшной аварии. Два судна столкнулись у берегов Хоккайдо, в результате несколько японских рыбаков погибли.