Японцы взяли российское судно "Амур" в "заложники" – СМИ

Японцы взяли российское судно "Амур" в "заложники" – СМИ
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Токио требует денег от Москвы

Печальная история столкновения российского траулера "Амур" с японской рыболовецкой шхуной получила неожиданное продолжение. В прессе появилась информация, что суд Японии решил задержать наше судно.

Все дело в том, что в Стране восходящего солнца считают себя вправе получить денежную компенсацию от российской стороны. При этом решительно настроенные японцы перешли к весьма радикальным мерам. Местные издания пишут, что судно задержано в качестве залога компенсационных выплат.

В свою очередь, российская сторона не признает свою вину в смертельной аварии на море. Резонансное дело рассматривается на высоком уровне. К отстаиванию интересов России подключился наш генконсул в Саппоро Сергей Марин, пишет РИА "Новости".

Дипломат сумел получить информацию от членов экипажа отечественного траулера. С его слов выходит, что на капитана судна и его помощника пытаются давить. Власти Японии хотят "выбить" из них признательные показания с тем, чтобы выставить Российскую Федерацию виновной в произошедшем.

При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что никаких доказательств того, что именно действия россиян привели к трагическому исходу, нет. Несмотря на это, Япония всерьез настроена требовать у нашей страны компенсации.

Ранее "Утро.ру" опубликовало видеоролик страшной аварии. Два судна столкнулись у берегов Хоккайдо, в результате несколько японских рыбаков погибли. 

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость244095
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Гость248311
так где искандеры и знаменитая "сила парашки" ?
Бут сидит и Ярошенко сидит. и юудут сидеть.
никто из вас ничего не сделает потому что вы- слабые.
да нет - тявкают, поскольку боятся. Значит, не слабые ))
Иван
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Гость248311
так где искандеры и знаменитая "сила парашки" ?
Бут сидит и Ярошенко сидит. и юудут сидеть.
никто из вас ничего не сделает потому что вы- слабые.
Тебе кто пасть разрешил открыть, псина кастрюлеголовая? Балду в рот засунул и сопи в две дырки.
Гость248311
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так где искандеры и знаменитая "сила парашки" ?
Бут сидит и Ярошенко сидит. и юудут сидеть.
никто из вас ничего не сделает потому что вы- слабые.
Гость алекс
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Самураи совсем оборзели...
Николай
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Да Как, Когда и Где наши в чём-то виноваты? Упаси господь...
Гость250863
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Гость248311
таак. ну, вата - где искандеры ? почему молчат ?
вдарите по япошкам ?
жертва оборта что-то смогла булькнуть
Гость252698
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Шаман
Объявить Хоккайдо спорной территорий и ввести туда войска РФ, все равно силовикам счас делать нечего, митингов нет. А тут какая никакая польза.. все равно же санкции..
лучше тебя пустить на тук. Японцы ценят это удобрение.
Андрей
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Гость 390983
Укрососикам лю..лей отвесили, они 8 лет уже ноют, сейчас япошкам если накинут, они наверное еще дольше плакать будут. Все скажут потом , вот агрессоры..ну ты хитрюга, ну подстрекатель ! <цензура> уроки делай лучше а то мамка набьёт попу
Нет у него мамки она на трассе минетом промышляет.
Шаман
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Объявить Хоккайдо спорной территорий и ввести туда войска РФ, все равно силовикам счас делать нечего, митингов нет. А тут какая никакая польза.. все равно же санкции..
Гость 390983
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Гость244204
Так почему парашка не надавит на косоглазых ? Слабо дать пиндюлей япошкам ? Там ваши люди, уже протрезвели скорее всего
Укрососикам лю..лей отвесили, они 8 лет уже ноют, сейчас япошкам если накинут, они наверное еще дольше плакать будут. Все скажут потом , вот агрессоры..ну ты хитрюга, ну подстрекатель ! <цензура> уроки делай лучше а то мамка набьёт попу
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