Почему обмелела река под Волоколамском

Местные жители бьют тревогу

Плотина реки Щетинка обмелела настолько, что превратилась в лужу. Местные жители бьют тревогу.

"Хозяйствующий субъект и названный гражданин" при попустительстве властей Волоколамского района – для продажи участков земли – выкупил дамбу и спустил воду из реки, говорят активисты.

Местные жители пытаются достучаться до всех органов – но тщетно.

25 мая состоялась встреча местных жителей с представителями администрации. Им вручили несколько жалоб, но пока результата нет. Деревенские планируют и дальше бороться за сохранение природы.



