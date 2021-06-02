Почему обмелела река под Волоколамском

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Плотина реки Щетинка обмелела настолько, что превратилась в лужу. Местные жители бьют тревогу.
"Хозяйствующий субъект и названный гражданин" при попустительстве властей Волоколамского района – для продажи участков земли – выкупил дамбу и спустил воду из реки, говорят активисты.
Местные жители пытаются достучаться до всех органов – но тщетно.
25 мая состоялась встреча местных жителей с представителями администрации. Им вручили несколько жалоб, но пока результата нет. Деревенские планируют и дальше бороться за сохранение природы.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
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