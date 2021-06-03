Погиб человек

На золотодобывающей шахте в Бурятии прогремел взрыв. Об этом рассказал осведомленный источник.

Это случилось на руднике "Владимирский". Погиб один рабочий.

Согласно предварительным данным, около 10 человек сами выбрались из шахты. Медики, осмотревшие этих людей, сказали, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавил собеседник "Интерфакса".

Произошла самопроизвольная детонация взрывчатки, передает телеканал "360". Других подробностей не сообщается.

В МЧС пока уточняют данные. Самостоятельно эвакуировались семь человек, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на свой источник.