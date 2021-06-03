Причиной дебоша стал отказ дать спиртное

В Подмосковье обиженный покупатель рагромил магазин топором. Информация об этом поступила из регионального Главного управления Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, это произошло накануне вечером в Подольске. Дебош случился после того, как мужчина с ножом пришел в магазин и потребовал алкоголь, а продавец убежал.

Обиженный "покупатель" разбросал весь товар и побил бутылки. Затем он нашел топор, выбил им стекла двери на входе, раскурочил кассовый аппарат и повредил оборудование для розлива пива. Всех, кто входил в магазин, налетчик угощал спиртным, указали в областном ГУ МВД.

Прибывшие по вызову полицейские задержали мужчину на месте и отняли у неготопор и нож. Дебоширом оказался ранее судимый местный житель 53 лет. Он пожаловался, что его оскорбили в магазине, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



