Информации о пострадавших нет

Машиностроительный завод разгорелся в подмосковном Подольске. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В социальных сетях уже распространились ролики, снятые недалеко от самого места происшествия. Как отметили в главке регионального МЧС, причиной инцидента стал мусор на открытой площадке.

На опубликованном видео можно заметить, как с места пожара в воздух поднимается густой черный дым.

Согласно приведенным данным, пострадавшие отсутствуют. На месте возгорания работают пожарные, передает канал РЕН ТВ.



