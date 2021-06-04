Шесть ударов ножом: в Московской области мужчина признался в убийстве матери

Пьяный сын напал на женщину во время ссоры

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве матери. Драма разыгралась два дня назад в Мытищах, уточнили в региональном главке Следственного комитета России.

Пьяный сын во время ссоры напал на женщину с ножом. Он нанес ей шесть ран в шею, грудь и туловище, от которых она сразу умерла, сообщили в ведомстве.

Совершив злодеяние, мужчина позвонил в полицию и рассказал обо всем. Ему скоро предъявят обвинение. Следователи будут  просить суд об аресте подозреваемого, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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