Пьяный сын напал на женщину во время ссоры

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве матери. Драма разыгралась два дня назад в Мытищах, уточнили в региональном главке Следственного комитета России.

Пьяный сын во время ссоры напал на женщину с ножом. Он нанес ей шесть ран в шею, грудь и туловище, от которых она сразу умерла, сообщили в ведомстве.

Совершив злодеяние, мужчина позвонил в полицию и рассказал обо всем. Ему скоро предъявят обвинение. Следователи будут просить суд об аресте подозреваемого, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".