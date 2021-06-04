Обокравших сидевшего рядом с Путиным ветерана мошенников поймали

Работу аферистов координировали из-за рубежа

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны мошенники, которые несколькими днями ранее обокрали ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Аферисты обманом убедили пенсионера отдать им 400 тысяч рублей, уточняет МИР24. Дело вышло резонансным, посколько Пронин на прошедшем параде Победы сидел рядом с Владимиром Путиным. 

По имеющейся информации, координация действий подозреваемых осуществлялась из-за рубежа, пишет РИА "Новости". Сейчас у мужчин изъяли телефоны, банковские карты и деньги.

При этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк не исключила, что жертвами аферистов могли стать и другие люди пожилого возраста. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей