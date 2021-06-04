Работу аферистов координировали из-за рубежа

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны мошенники, которые несколькими днями ранее обокрали ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Аферисты обманом убедили пенсионера отдать им 400 тысяч рублей, уточняет МИР24. Дело вышло резонансным, посколько Пронин на прошедшем параде Победы сидел рядом с Владимиром Путиным.

По имеющейся информации, координация действий подозреваемых осуществлялась из-за рубежа, пишет РИА "Новости". Сейчас у мужчин изъяли телефоны, банковские карты и деньги.

При этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк не исключила, что жертвами аферистов могли стать и другие люди пожилого возраста.