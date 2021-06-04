Кортеж президента Киргизии протаранил автомобиль

Кортеж президента Киргизии протаранил автомобиль
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Сообщается об отдном погибшем

ДТП с участием автомобилей из кортежа Садыра Жапарова произошло на Иссык-Куле. В этот момент президент Киргизии находился в одном из транспортных средств. 

Как пишет РИА "Новости", машина выехала на встречную полосу, по которой в этот момент ехала колонна президентского сопровождения. В результате аварии погиб сотрудник комитета национальной безопасности. Сообщается, что Жапаров не пострадал.

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Роман ИГНАТОВ

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