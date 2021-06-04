Звезда Интернета попыталась припугнуть мужчину, но получила отпор

Видеоблогер Михаил Литвин попал в аварию. Его элитный автомобиль столкнулся с машиной из сервиса каршеринга.

Литвин попытался припугнуть сидящего за рулем мужчину и заявил – он является блогером, а его автомобиль стоит 15 миллионов рублей. Скорее всего таким образом Михаил намекнул на то, что у него есть связи.

Заявление звезды Интернета вывело второго участника ДТП из себя. Он резко отреагировал на слова знаменитости, передает телеканал "360".

"Ты что, взлетел? Приземлить тебя? Я тебе приземлил", – начал ругаться мужчина.

В это время Литвин молча стоял в стороне, не решаясь возразить разъяренному оппоненту.

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