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Видеоблогер Михаил Литвин попал в аварию. Его элитный автомобиль столкнулся с машиной из сервиса каршеринга.
Литвин попытался припугнуть сидящего за рулем мужчину и заявил – он является блогером, а его автомобиль стоит 15 миллионов рублей. Скорее всего таким образом Михаил намекнул на то, что у него есть связи.
Заявление звезды Интернета вывело второго участника ДТП из себя. Он резко отреагировал на слова знаменитости, передает телеканал "360".
"Ты что, взлетел? Приземлить тебя? Я тебе приземлил", – начал ругаться мужчина.
В это время Литвин молча стоял в стороне, не решаясь возразить разъяренному оппоненту.
Ранее стало известно о том, что в кортеж президента Киргизии врезалась машина.
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