Российского моряка отправили в японское СИЗО после аварии с кораблями

Штурмана обвиняют в столкновении судна РФ со шхуной "Дай-хати Хокко-мару"

Третьего помощника капитана российского траулера "Амур" арестовали в Японии. Он отправлен в Следственный изолятор в Момбецу, рассказал консул Роман Колесник.

По его словам, состояние Павла Добрянского нормальное, отечественные дипломать в этом "удостоверились". За трое суток японцы должны решить вопрос, начинать ли расследование в отношении взятого под стражу россиянина. Пока же его опрашивают. 

В случае начала следствия дается 20 дней. Потом задержанного нужно либо отпускать, либо выдвинуть ему официальное обвинение и отдать дело в суд, отметил консул. Дипломаты РФ поддерживают связь с владельцем и капитаном траулера "Амур".

Во вторник, 8 июня, к арестованному Добрянскому пойдет адвокат. Большинство членов экипажа судна вернутся в Россию сразу после решения вопроса о гражданском иске, заключил Колесник в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

Помощник капитана "Амура" был задержан береговой охраной города Момбэцу после того, как 26 мая российское судно, шедшее из Корсаково с грузом краба, столкнулось с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару". Погибли три рыбака из Страны восходящего солнца. Штурмана обвиняют в нарушении правил маневрирования траулера, передает телеканал "360" со ссылкой на данные японского СМИ.

Полина ДОРОЖКИНА

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