В подмосковной лесополосе обнаружили тело женщины

Личность убийцы устанавливается

В подмосковном городе Ивантеевка был обнаружен труп женщины. На лежащее в лесополосе тело случайно наткнулись прохожие.

Погибшая имела повреждения в области головы, передает пресс-служба регионального ГСУ СКР.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Был проведен осмотр места происшествия. Также криминалисты изъяли рюкзак женщины и назначили все необходимые экспертизы.

На данный момент личности погибшей и убийцы устанавливаются, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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