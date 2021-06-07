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В подмосковном городе Ивантеевка был обнаружен труп женщины. На лежащее в лесополосе тело случайно наткнулись прохожие.
Погибшая имела повреждения в области головы, передает пресс-служба регионального ГСУ СКР.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Был проведен осмотр места происшествия. Также криминалисты изъяли рюкзак женщины и назначили все необходимые экспертизы.
На данный момент личности погибшей и убийцы устанавливаются, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом