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Сегодня, 7 июня, на Кутузовском проспекте российской столицы произошло
трагическое событие. На проезжей части столкнулись семь автомобилей.
Подробности происшествия пока не сообщаются. Пресс-служба Госавтоинспекции рассказала лишь, что в массовой автоаварии приняла участие машина такси. Также известно, что пассажирка этого автомобиля получила травмы. Подробности о состоянии несчастной клиентки такси не разглашаются.
Как отмечает "телеканал 360", в массовом коллапсе также поучаствовали две грузовые машины. Одна из них серьезно разбита. Из-за ДТП движение по проспекту было затруднено.
К слову, недавно сообщалось, как известный блогер Михаил Литвин повздорил с водителем каршэринга после ДТП в столице.
Инцидент привел к утечке воды на полуостров
Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом