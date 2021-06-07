Сразу семь машин попали в аварию в столице

В результате происшествия пострадала женщина

Сегодня, 7 июня, на Кутузовском проспекте российской столицы произошло трагическое событие. На проезжей части столкнулись семь автомобилей.

Подробности происшествия пока не сообщаются. Пресс-служба Госавтоинспекции рассказала лишь, что в массовой автоаварии приняла участие машина такси. Также известно, что пассажирка этого автомобиля получила травмы. Подробности о состоянии несчастной клиентки такси не разглашаются.

Как отмечает "телеканал 360", в массовом коллапсе также поучаствовали две грузовые машины. Одна из них серьезно разбита. Из-за ДТП движение по проспекту было затруднено.

К слову, недавно сообщалось, как известный блогер Михаил Литвин повздорил с водителем каршэринга после ДТП в столице.

Ольга ФЕДОРОВА

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