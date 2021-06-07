В результате происшествия пострадала женщина

Сегодня, 7 июня, на Кутузовском проспекте российской столицы произошло трагическое событие. На проезжей части столкнулись семь автомобилей.



Подробности происшествия пока не сообщаются. Пресс-служба Госавтоинспекции рассказала лишь, что в массовой автоаварии приняла участие машина такси. Также известно, что пассажирка этого автомобиля получила травмы. Подробности о состоянии несчастной клиентки такси не разглашаются.

Как отмечает "телеканал 360", в массовом коллапсе также поучаствовали две грузовые машины. Одна из них серьезно разбита. Из-за ДТП движение по проспекту было затруднено.

К слову, недавно сообщалось, как известный блогер Михаил Литвин повздорил с водителем каршэринга после ДТП в столице.