Строение возвели 75 лет назад

В одном из российских городов обвалилась часть многоквартирного дома. На месте установлено полицейское оцепление. Жертв и пострадавших нет

ЧП случилось в Челябинске. У строения, возведенного 75 лет назад, обрушились две стены с фасада. Не стало целого угла.

Жильцов, у которых там остались вещи и мебель, к нему не подпускают. По словам очевидца, "дом, судя по виду, восстановлению не подлежит", цитирует URA.RU.

Видео произошедшего опубликовали в соцсети. На нем показано, что с одной стороны образовались трещины, а с другой нет стен.

В конце мая начался капитальный ремонт этого строения. Людей там не было. В ходе работ отслоился фасад цокольного этажа.

Из-за этого случилось обрушение. Для безопасности входы в дом перекрыли, жильцам сообщили о переселении их в маневренный фонд, сообщает телеканал "360" со ссылкой на информацию пресс-службы челябинской мэрии.