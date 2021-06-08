Экологическая обстановка в Ленобласти ухудшилась

Под Петербургом объявлен режим чрезвычайной ситуации. К такой мере власти прибегли из-за радиационной угрозы, сообщили в местной администрации.

Необходимость ввести режим ЧС в Кузьмоловском городском поселении Ленинградской области возникла "в связи с возможностью радиационного заражения и ухудшением экологической обстановки" , уточнила пресс-служба.

Там идет передача полномочий по управлению Радиационным комплексом, который ранее входил состав ФГУП "РНЦ "Прикладная химия". Он "имеет потенциальную радиационную опасность", отметил губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.

Чтобы контролировать ситуацию, на территории установлены специальные датчики. Пока они фиксируют, что радиационный фон не превышает норму, отметили в пресс-службе областной администрации.

В Петербурге также проверили показатели. Никаких отклонений нет, все в порядке, известили в региональном управлении Роспотребнадзора.

СМИ также пишут. что необходимость в передаче полномочий возникла после заявления руководства "Прикладной химии" о нежелании "отвечать за бочки с какой-то гадостью, кажется, радиацией". В РНЦ предупредили, что будут это делать лишь до конца мая, пишет "Свободная пресса" со ссылкой на одно из питерских изданий.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научный центр "Прикладная химия" входит в состав госкорпорацию "Ростех". Оно занимается разработками для разных отраслей промышленности и выполняет их заказы, отмечает "МИР24".