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Непрошенный косолапый гость совершил прогулку неподалеку от пансионата
"Клязьминское водохранилище". Учреждение расположено в подмосковных Мытищах.
Очевидец засек бурого медведя и заснял его на видео. Человек передал всю информацию в правоохранительные органы. На данный момент оперативники проверяют сведения и устанавливают детали произошедшего, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Отмечается, что косолапый может нанести серьезный вред здоровью, поэтому местных жителей просят держаться подальше от пансионата и прилегающих территорий.
К слову, недавно в Московской области поймали нефтяных воров. Преступники качали топливо через незаконную врезку.
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