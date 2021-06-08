Жителей попросили быть максимально бдительными

Непрошенный косолапый гость совершил прогулку неподалеку от пансионата "Клязьминское водохранилище". Учреждение расположено в подмосковных Мытищах.



Очевидец засек бурого медведя и заснял его на видео. Человек передал всю информацию в правоохранительные органы. На данный момент оперативники проверяют сведения и устанавливают детали произошедшего, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что косолапый может нанести серьезный вред здоровью, поэтому местных жителей просят держаться подальше от пансионата и прилегающих территорий.

К слову, недавно в Московской области поймали нефтяных воров. Преступники качали топливо через незаконную врезку.