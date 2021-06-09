Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии

Три человека погибли при пожаре, который произошел в ночь на 9 июня в больнице имени Семашко в Рязани. Известно, что причиной смерти стало отравление угарным газом.



Восемь человек пострадали. Среди них есть как пациенты, так и сотрудники медперсонала. В настоящее время решается вопрос о транспортировке одной из медсестер в Москву, передает РИА "Новости".

Как уточняет телеканал RT, оперштаб подтвердил информацию о гибели троих человек. Все системы пожарной защиты во время возгорания сработали. Тушение здания было осложнено задымлением.

Два человека находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшая медсестра получила 75% ожогов, пишет МИР24.