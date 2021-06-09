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Три
человека погибли при пожаре, который произошел в ночь на 9 июня в больнице имени
Семашко в Рязани. Известно, что причиной смерти стало отравление угарным газом.
Восемь человек пострадали. Среди них есть как пациенты, так и сотрудники медперсонала. В настоящее время решается вопрос о транспортировке одной из медсестер в Москву, передает РИА "Новости".
Как уточняет телеканал RT, оперштаб подтвердил информацию о гибели троих человек. Все системы пожарной защиты во время возгорания сработали. Тушение здания было осложнено задымлением.
Два человека находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшая медсестра получила 75% ожогов, пишет МИР24.
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