Бандеровцы напали на сотрудников консульства РФ во Львове: видео

Бандеровцы напали на сотрудников консульства РФ во Львове: видео
Фото: Pavlo_bagmutukrinform/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Остриженные молодчики оскорбляли россиян, выдвигали им требования и давали неуместные советы

Испытание на прочность уготовили сотрудникам консульства РФ во Львове местные националисты. Радикально настроенные жители Украины буквально атаковали их.

Дипломаты несли цветы к памятнику русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в очередную годовщину со дня его рождения. Однако дойти к нему не смогли: прямо у машин им преградили путь остриженные едва не налысо молодчики.

"Пройти нельзя. Вы едете туда, откуда приехали со своими цветами. И там делаете свои дела", – сказал один из националистов. Другой заявил о гибели 250 детей и добавил, что они "не воюют, а защищают".

Затем бандеровцы требовали ответить, "с кем воюет Украина", "кто напол" на нее, "чей Крым". После чего стали предлагать россиянам почтить память "героев АТО", возложив к их памятнику цветы.  

"Наша страна! Наши герои!" – восклицали радикалы. И вдогонку не раз прокричали бандеровские приветствия и слова об Украине.

Россиянам ничего не оставалось, как отступить. Не поддавшись на все провокации, сотрудники консульства сели в машины и уехали. А вдогонку им неслись все те же националистические лозунги. 

Толпа радикалов разошлась не сразу. Стоявшие поодаль стражи порядка безучастно наблюдали за происходящим, отмечает РЕН ТВ. Видео, как это было, опубликовано в Сети.

Весной украинцы сделали "подарок" России на годовщину референдума в Крыму. В Киеве развесили плакаты с портретами наших дипломатов и "их признанием" о принадлежности полуострова.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

гость
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Бандеровцы-фашисты!
Хохлы -дегенераты
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Бандерасы - пид@р@сы. Крым без хохлобыдла прекрасен!!
Гость259690
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А потом удивляются почему им весь мир желает сдохнуть.
Андрей
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Там живут ужастные бандеры дикари на рыла не возможные протухшие внутри.
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