Остриженные молодчики оскорбляли россиян, выдвигали им требования и давали неуместные советы

Испытание на прочность уготовили сотрудникам консульства РФ во Львове местные националисты. Радикально настроенные жители Украины буквально атаковали их.

Дипломаты несли цветы к памятнику русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в очередную годовщину со дня его рождения. Однако дойти к нему не смогли: прямо у машин им преградили путь остриженные едва не налысо молодчики.

"Пройти нельзя. Вы едете туда, откуда приехали со своими цветами. И там делаете свои дела", – сказал один из националистов. Другой заявил о гибели 250 детей и добавил, что они "не воюют, а защищают".

Затем бандеровцы требовали ответить, "с кем воюет Украина", "кто напол" на нее, "чей Крым". После чего стали предлагать россиянам почтить память "героев АТО", возложив к их памятнику цветы.

"Наша страна! Наши герои!" – восклицали радикалы. И вдогонку не раз прокричали бандеровские приветствия и слова об Украине.



Россиянам ничего не оставалось, как отступить. Не поддавшись на все провокации, сотрудники консульства сели в машины и уехали. А вдогонку им неслись все те же националистические лозунги.

Толпа радикалов разошлась не сразу. Стоявшие поодаль стражи порядка безучастно наблюдали за происходящим, отмечает РЕН ТВ. Видео, как это было, опубликовано в Сети.

Весной украинцы сделали "подарок" России на годовщину референдума в Крыму. В Киеве развесили плакаты с портретами наших дипломатов и "их признанием" о принадлежности полуострова.