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Двоих судебных приставов расстреляли в Адлере в ходе перестрелки. Как отмечает телеграм-канал "База", на место столкновения стянуты силы города.
Известно, что изначально приставы приехали к мужчине с судебным постановлением. Последний встретил их с оружием и открыл стрельбу. Одному из трех приставов удалось сбежать.
Позднее стало известно, что убийцей оказался 61-летний мужчина. Как отмечает источник, ружье, из которого он стрелял, не зарегистрировано.
По данным 112, трелок уже доставлен в отдел полиции.
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