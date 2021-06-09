На место происшествия уже стянули силовиков

Двоих судебных приставов расстреляли в Адлере в ходе перестрелки. Как отмечает телеграм-канал "База", на место столкновения стянуты силы города.

Известно, что изначально приставы приехали к мужчине с судебным постановлением. Последний встретил их с оружием и открыл стрельбу. Одному из трех приставов удалось сбежать.

Позднее стало известно, что убийцей оказался 61-летний мужчина. Как отмечает источник, ружье, из которого он стрелял, не зарегистрировано.

По данным 112, трелок уже доставлен в отдел полиции.



