Двух судебных приставов застрелили в Адлере

Двух судебных приставов застрелили в Адлере
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
На место происшествия уже стянули силовиков

Двоих судебных приставов расстреляли в Адлере в ходе перестрелки. Как отмечает телеграм-канал "База", на место столкновения стянуты силы города.

Известно, что изначально приставы приехали к мужчине с судебным постановлением. Последний встретил их с оружием и открыл стрельбу. Одному из трех приставов удалось сбежать.

Позднее стало известно, что убийцей оказался 61-летний мужчина. Как отмечает источник, ружье, из которого он стрелял, не зарегистрировано.

По данным 112, трелок уже доставлен в отдел полиции.


Егор МАЛКОВ

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