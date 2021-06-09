"Это земля моих родителей": житель Адлера объяснил расправу над приставами

"Это земля моих родителей": житель Адлера объяснил расправу над приставами
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Задержанный утверждает, что его пытались лишить законной собственности

61-летний Вартан Кочьян назвал причину, по которой совершил 9 июня убийство судебных приставов, явившихся к нему домой. Мужчина сообщил, что "его довели".

Напомним, сегодня стало известно об убийстве двух судебных приставов, погибших в Адлере. Как отмечает "Свободная Пресса", инцидент произошел на улице Просвещения.

На видеоролике, записанном сразу после стрельбы, Кочьян заявил, что приставы пришли, чтобы лишить законного жилья. Явившихся к нему домой должностных лиц мужчина встретил уже с ружьем в руках.

Кочьян заявил, что живет здесь с четырех лет, и считает землю своей законной собственностью.

"Они довели. Оформлять землю не давали. Власть поменялась, и все продается. Я ничего не продаю. Это мое. Это земля моих родителей. Земля моих детей. Мне 61 год, и я не жалею о том, что сделал. Так, конечно, не хотелось. Никто не пришел поговорить с народом. Хотя бы сказали всем жителям 48 квартир: давайте наведем здесь порядок, сделаем стоянку для машин, сделаем детскую площадку. Нет: забрать и сделать магазины с ларьками. Все мало им денег. Пусть их родители плачут. Мне не о чем говорить ", – высказался стрелок.

Интервью с мужчиной опубликовал телеграм-канал Mash.

На место происшествия первой приехала бригада скорой. Очевидцы крикнули медикам, что Кочьян перезаряжает ружье – бригада спряталась в автомобиле, а затем тихо отъехала. После убийства Кочьян отставил ружье в сторону, объяснил причину своих действий и сдался правоохранительным органам.

Как отмечает источник, приставы явились к Кочьяну с требованием снести одноэтажный дом, в котором он проживает. Известно, что задержанный является одним из учредителей гаражного кооператива "Гранж", владеющим несколькими постройками. После ликвидации компании местный суд вынес решение о сносе объектов, признав их незаконными.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость255825
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гость
Просто так он их завалил, не за что. Ему бумаги принесли всего лишь. Такие дела в суде решают. Черт он ebaniy. Да и хач по ходу.
всм, армяне там живут столько же сколько и русские
что ты разводишь тут?
гость
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Просто так он их завалил, не за что. Ему бумаги принесли всего лишь. Такие дела в суде решают. Черт он ebaniy. Да и хач по ходу.
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