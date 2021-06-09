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В Московской области автомобильные воры чаще всего отдают свое
предпочтение отечественным маркам машин.
Все дело в том, что такие транспортные средства выгодно разбирать на запчасти, сообщает РИАМО.
При этом абсолютным лидером-любимцем угонщиков стала популярная у российского потребителя "Лада Приора".
Вместе с тем, за счет большого количества камер видеонаблюдения властям региона удалось снизить число угонов машин, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно в Мособласти разыгралась страшная трагедия. Житель Орехово-Зуево со злости зарезал родного отца.
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