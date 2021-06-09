Машины часто пускают на запчасти

В Московской области автомобильные воры чаще всего отдают свое предпочтение отечественным маркам машин.



Все дело в том, что такие транспортные средства выгодно разбирать на запчасти, сообщает РИАМО.

При этом абсолютным лидером-любимцем угонщиков стала популярная у российского потребителя "Лада Приора".

Вместе с тем, за счет большого количества камер видеонаблюдения властям региона удалось снизить число угонов машин, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в Мособласти разыгралась страшная трагедия. Житель Орехово-Зуево со злости зарезал родного отца.