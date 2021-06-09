ЧП произошло в провинции Хасеке

В Сирии подорвали машину с российскими военными. В результате взрыва погиб один человек. Еще трое военных ранены.

ЧП произошло в провинции Хасеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Бронеавтомобиль взорвался во время проверки маршрута нашей военной полиции. Отмечается, что жизни раненых при взрыве вне опасности. Другие подробности пока не приводятся.



