По данным МВД, имеется 15 пострадавших

Шестеро человек погибли в результате ДТП, произошедшего в Свердловской области с автобусом. Об этом заявили сегодня, 10 мая, в экстренных службах.

Согласно приведенным данным, транспорт наехал на остановку в одном из поселков из-за отказавших тормозов.

По предварительным данным, погибли шесть человек. Имеется трое пострадавших. В главке регионального МВД, отмечает РИА "Новости", сообщили о том, что пострадали 15 человек.