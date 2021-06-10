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Шестеро человек погибли в результате ДТП, произошедшего в Свердловской области с автобусом. Об этом заявили сегодня, 10 мая, в экстренных службах.
Согласно приведенным данным, транспорт наехал на остановку в одном из поселков из-за отказавших тормозов.
По предварительным данным, погибли шесть человек. Имеется трое пострадавших. В главке регионального МВД, отмечает РИА "Новости", сообщили о том, что пострадали 15 человек.
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