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Сотрудники правоохранительных органов Мособласти задержали преступника,
который расправился со своей знакомой с помощью камня.
Мужчина насмерть забил россиянку. Примечательно, что жертва и злодей были знакомы. Также известно, что 63-летний убийца напал на свою 39-летнюю приятельницу в лесной зоне.
После разгоревшегося конфликта мужчина схватил камень и несколько раз ударил им по голове несчастной жертвы. Позже тело женщины обнаружил случайный прохожий, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Представители правоохранительных органов продолжают разбираться в произошедшем.
К слову, недавно сообщалось, что в Московской области мужчина зарезал родного отца.
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