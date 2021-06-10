В Подмосковье схватили забившего камнем женщину злодея

Кровавая трагедия разыгралась в Ивантеевке

Сотрудники правоохранительных органов Мособласти задержали преступника, который расправился со своей знакомой с помощью камня.

Мужчина насмерть забил россиянку. Примечательно, что жертва и злодей были знакомы. Также известно, что 63-летний убийца напал на свою 39-летнюю приятельницу в лесной зоне.

После разгоревшегося конфликта мужчина схватил камень и несколько раз ударил им по голове несчастной жертвы. Позже тело женщины обнаружил случайный прохожий, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Представители правоохранительных органов продолжают разбираться в произошедшем.

К слову, недавно сообщалось, что в Московской области мужчина зарезал родного отца.

Ольга ФЕДОРОВА

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