Житель Подмосковья портил камеры видеонаблюдения из-за страха слежки

Мужчина был уверен, что система наблюдает исключительно за ним

В Кашире правоохранители задержали местного жителя, портившего с января текущего года видеокамеры системы "Безопасный регион". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

По информации силовиков, пострадала аппаратура по двум адресам города – нарушитель замазывал видеокамеру клеем, один раз ее сорвал, в другой – похитил.

Личность хулигана удалось установить по соседним устройствам. Злоумышленником оказался 50-летний житель одного из домов. Свои действия он объяснил тем, что ему казалось, что камера следит исключительно за ним, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Благодаря видеофиксаторам "Безопасного региона" только за пять месяцев 2021 г. в регионе раскрыли почти 1,2 тыс преступлений.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Антология разорения: пенсии россиян сокращаются третий месяц подряд

Россию предупредили о провокации Украины перед запуском "Северного потока-2"

Действия Киева с большой долей вероятности приведут к блокировке российского газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей