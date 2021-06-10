Мужчина был уверен, что система наблюдает исключительно за ним

В Кашире правоохранители задержали местного жителя, портившего с января текущего года видеокамеры системы "Безопасный регион". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

По информации силовиков, пострадала аппаратура по двум адресам города – нарушитель замазывал видеокамеру клеем, один раз ее сорвал, в другой – похитил.

Личность хулигана удалось установить по соседним устройствам. Злоумышленником оказался 50-летний житель одного из домов. Свои действия он объяснил тем, что ему казалось, что камера следит исключительно за ним, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Благодаря видеофиксаторам "Безопасного региона" только за пять месяцев 2021 г. в регионе раскрыли почти 1,2 тыс преступлений.