Скандальный акционист устроил стрельбу на Красной площади

Скандальный акционист устроил стрельбу на Красной площади
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действия мужчины пресекли правоохранительные органы

Полиция задержала в центре Москвы скандально известного акциониста Павла Крисевича, который устроил стрельбу на Красной площади. Известно, что мужчина успел совершить два выстрела в воздух, после нацелил оружие на себя и выстрелил в голову.

До этого задержанный подготовил некий манифест, где назвал совершенные действия единственным решением для избавления от страха перед "государственным устрашением". Для этого Крисевич устроил акцию, на которой использовал охолощенный пистолет.

"Государство вешает на протест стигму преступления", – говорится в манифесте акциониста, поступившем в распоряжении "Открытых медиа".

По информации Readovka, после двух выстрелов в воздух Крисевич изобразил самоубийство, упав на брусчатку. Затем к нему подбежали дежурившие сотрудники правоохранительных органов. Известно, что задержанный находится в сознании.

Как пишет "МБХ медиа", сам Крисевич не пострадал. Он стрелял из охолощеного пистолета шумовыми патронами. Мужчина получил ожог лица. Его доставили в отдел полиции Китай-город.

Крисевич известен в том числе скандальной акцией, на которой имитировал распятие Иисуса Христа, обмотав себя колючей проволокой на Старом Арбате. Молодой человек предстал перед прохожими в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги, чем также вызвал внимание правоохранительных органов, однако отказался выполнять требования полиции. Ему назначили 14 суток ареста.

Егор МАЛКОВ

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