У пассажирки в "Шереметьево" нашли ценности и кожаные изделия на 25,5 миллионов

Женщина не указала дорогие вещи в декларации

В московском аэропорту "Шереметьево" у пассажирки нашли спрятанные украшения и кожаные изделия на два с лишним десятка миллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная таможеннас служба воздушной гавани.

Дама прибыла из Дубая, ОАЭ. Обнаруженные у нее дорогие вещи не были указаны в декларации, отметили в ведомстве. 

В багаже женщины находились 17 украшений, по результатам экспертизы, изготовленных из драгоценных металлов и камней. Также пассажирка везло три сумки и пару обуви известных брендов, уточнили в ФТС.

Все вместе оценивается в 25,5 млн рублей. По правилам, пассажирка должна была внести таможенную плату за них в размере 7,4 млн рублей. Теперь ей грозит уголовная ответственность, указали в таможенной службе, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".  

Полина ДОРОЖКИНА

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