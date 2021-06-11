На Ленинградском шоссе столкнулись три легковушки и два грузовика

В Солнечногорске произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в пятницу, 11 июня. В аварии пострадал один человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 59 км Ленинградского шоссе около деревни Дубинино – здесь столкнулись три легковушки и два грузовика.

На месте инцидента работают сотрудники ДПС, устанавливаются причины аварии. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

