В Новосибирске произошли мощные взрывы на заправке - видео

Есть пострадавшие

Жители Новосибирска 14 июня стали свидетелями жуткой картины – на местной АЗС на Гусинобродском шоссе случился пожар. В результате происшествия шесть человек пострадали.

Среди пострадавших – два сотрудника МЧС, которые первыми прибыли на место ЧП. Всех их доставили в ожоговый центр. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС. Пожар охватил 500 кв метров. Очевидцы распространяют видео происшествия – на кадрах виден столп огня и дыма.

Как передает "МК", на заправке происходят мощные взрывы – емкости и баллоны с топливом взрываются. Одна цистерна чуть не попала в дом, находящийся неподалеку. 

Полина ИВАНОВА

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