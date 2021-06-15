Мрлодая аферистка воспользовалась доверчивостью пожилой женщины

Одну из подмосковных пенсионерок обворовала мошенница. Она выкрала больше 150 тыс. руб., указали в областном главке Министерства внутренних дел.

Молодая аферистка воспользовалась доверчивостью пожилой женщины в Павловском Посаде. Подойдя к ней на улице, злоумышленница сообщила, что должна вручить продуктовый набор, но вначале следует оформить некие документы, проинформировали в ведомстве.

Пенсионерка отправилась в свою квартиру и туда же впустила злоумышленницу. В то время, как хозяйка дома разбиралась с бумагами, ее "гостья" собрала украшения и деньги, после чего быстро убежала, отметили в местном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая, которая оказалась ранее судимой, задержана. Устанавливается, причастна ли она к другим подобным преступлениям, добавили в главке МВД, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее в другом подмосковном городе у пенсионерки выманили 300 тыс. рублей. Деньги, требуемые якобы на спасение сына, взял у пожилой женщины курьер.