Двоих российских туристов ранили в результате стрельбы в Абхазии

Пострадавших уже доставили в больницу

Двое российских туристов получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, которую открыл мужчина в кафе в пансионате "Самшитовая роща" в абхазском городе Пицунда.

Пострадавших уже доставили в сочинскую больницу, пишет РИА "Новости". Между жителем Абхазии и туристами из России произошел конфликт. В итоге россиянин получил 6 огнестрельных ранений в область левой ноги, а его спутница – три выстрела в область левой стопы и колен обеих ног, уточняет телеканал "360".

Сам стрелок тоже был доставлен в больницу, сообщает "Интерфакс". Пуля попала в него рикошетом. Примечательно, что мужчина неоднократно нарушал закон, а с 18 мая и вовсе находится под подпиской о невыезде.