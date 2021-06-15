Двоих российских туристов ранили в результате стрельбы в Абхазии

Пострадавших уже доставили в больницу

Двое российских туристов получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, которую открыл мужчина в кафе в пансионате "Самшитовая роща" в абхазском городе Пицунда. 

Пострадавших уже доставили в сочинскую больницу, пишет РИА "Новости". Между жителем Абхазии и туристами из России произошел конфликт. В итоге россиянин  получил 6 огнестрельных ранений в область левой ноги, а его спутница – три выстрела в область левой стопы и колен обеих ног, уточняет телеканал "360"

Сам стрелок тоже был доставлен в больницу, сообщает "Интерфакс". Пуля попала в него рикошетом. Примечательно, что мужчина неоднократно нарушал закон, а с 18 мая и вовсе находится под подпиской о невыезде. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость258623
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надо вообще закрыть абхазию для русских, пора научить этих засранцев целовать руки их поддерживающих, а то получают наши пенсии и еще выступают закрыть Абхазию для начала на 5 лет
Шаман
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Абхазия это бандитское гнездо, что за "сверхразумы" туда едут?
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